Galatasaray ve Başakşehir aynı ismi istiyor?

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Süper Lig'de kötü gidişata devam eden Galatasaray transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılı takımın Azeri futbolcu Mahir Emreli'yi istediği ifade edilirken bu transferdeki rakibinin ise Başakşehir olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar...