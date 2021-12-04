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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor!
Spor
04.12.2021, 10:53
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Gündeme gelen Luka Jovic'in adı Galatasaray'la anılıyor...
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#abd
#Galatasaray
#Kovid-19
#türkiye
#İstanbul
#pkk
#fetö
#Suriye
#spor haberleri
#Meteoroloji
#chp
#Süper Lig
#deprem
#Trabzonspor
#vefat
#MSB
#HDP
#operasyon
#İsrail
#ankara
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