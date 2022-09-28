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Galatasaray peşini bırakmıyor! Ocakta imzayı atıyor

Spor 28.09.2022, 14:05
Galatasaray peşini bırakmıyor! Ocakta imzayı atıyor
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Sezona yıldız transferlerle giriş yapan sarı kırmızılılar ocak ayında bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncunun peşinde.