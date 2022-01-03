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Galatasaray peşinde: Sadece 20 yaşında

Spor 03.01.2022, 01:27
Galatasaray peşinde: Sadece 20 yaşında
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Ocak ayında takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da 20 yaşındaki futbolcu Emil Konradsen Ceide'nin peşinde.