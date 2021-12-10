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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray para bastı
Spor
10.12.2021, 19:03
1/7
UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir grafik çizen Galatasaray, UEFA'dan 17,5 milyon avro gelir elde etti.
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#vefat
#Vedat Muriqi
#abd
#Galatasaray
#GS
#Rıdvan Dilmen
#Zülfü Livaneli
#Boşanma
#midas
#murat yılmaz
#Öz Sağlıkİş Sendikası
#havalaanı
#koronavirüs
#estetik
#Adana Demirspor
#Dolar
#Trabzonspor
#peron
#imaj
#meyve
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