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Galatasaray o futbolcuyla yollarını ayırıyor!

Spor 22.08.2022, 15:19
Galatasaray o futbolcuyla yollarını ayırıyor!
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Leo Dubois ve Omar'ın sakatlığı sonrası Galatasaray'da Sacha Boey bu şansı iyi kullandı ve formayı kaptı.