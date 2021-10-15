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Galatasaray Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı! İşte alacağı ücret...

Spor 15.10.2021, 09:38
Galatasaray Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı! İşte alacağı ücret...
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2 sezon önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sezon başında Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Mohamed Elneny transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.