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Galatasaray Konyaspor'a ilk mağlubiyetini tattırdı

Spor 17.10.2021, 18:35
Galatasaray Konyaspor'a ilk mağlubiyetini tattırdı
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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u 4. dakikada Mostafa Mohamed'in ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti.