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Galatasaray kendini savundu

Spor 05.10.2021, 17:24
Galatasaray kendini savundu
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Süper Lig'in 8. haftasındaki zorlu maçta son saniyelerde bulduğu golle Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray da hakem Ali Palabıyık'ın performansından memnun değil.