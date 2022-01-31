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Galatasaray kalecisini açıkladı

Spor 31.01.2022, 22:18
Galatasaray kalecisini açıkladı
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Muslera'nın sakatlığından sonra kalede problem yaşayan Galatasaray, bu noktadaki sorununu İspanyol kaleci Inaki Pena'yı transfer ederek sonlandırdı.