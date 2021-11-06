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Galatasaray Jaka Bijol'u çok istiyor

Spor 06.11.2021, 01:05
Galatasaray Jaka Bijol'u çok istiyor
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Defansif orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın listesine giren son isim 22 yaşındaki ve 1.90 boyundaki Jaka Bijol oldu.