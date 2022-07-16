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Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor!

Spor 16.07.2022, 09:30
Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor!
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Galatasaray’ın geçen hafta kulübüyle anlaştığı, kendisiyle de anlaşmak üzere olduğu, fakat menacerini ikna edemediği Joao Pedro, artık Fenerbahçe yolunda...