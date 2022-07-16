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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor!
Spor
16.07.2022, 09:30
1/9
Galatasaray’ın geçen hafta kulübüyle anlaştığı, kendisiyle de anlaşmak üzere olduğu, fakat menacerini ikna edemediği Joao Pedro, artık Fenerbahçe yolunda...
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#Garry
#Hakan Peker
#Hindistan
#aşı
#bakü
#Seda Sayan
#mahalle
#Kenan Ece
#HAVELSAN
#Pelosi
#prim
#Cilvegözü Gümrük Kapısı
#emisyon
#Trabzonspor
#savaş
#Rıdvan Dilmen
#yol
#çevre
#Gomis
#Bedir gazvesi
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