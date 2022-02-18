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Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor yolunda!

Spor 18.02.2022, 15:45
Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor yolunda!
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde açık ara lider konumda bulunan Trabzonspor, şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor.