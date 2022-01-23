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Galatasaray'ın yeni kalecisini İspanyollar duyurdu!

Spor 23.01.2022, 10:37
Galatasaray'ın yeni kalecisini İspanyollar duyurdu!
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Kış transfer dönemi devam ederken kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray'da bomba bir gelişme yaşandı.