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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! 4 isim listede
Spor
04.10.2022, 11:35
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da ara transfer dönemine hazırlanıyor.
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#vaka sayısı
#elektronik posta
#başkanlık
#Garry
#Keşan ilçesi
#Buzlanma
#Fabrika
#kefil
#Ardahan
#Bekir Bozdağ
#şehit
#Hazer Armani
#Waasland-Beveren
#Adana Demirspor
#aşı
#Turkcell
#Talabani
#gazeteci
#prim
#zelenska
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