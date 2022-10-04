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Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! 4 isim listede

Spor 04.10.2022, 11:35
Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı! 4 isim listede
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da ara transfer dönemine hazırlanıyor.