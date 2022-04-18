Galatasaray'ın transfer listesi şekillenmeye başladı! İşte hedefteki yıldızlar

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Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren sarı-kırmızılı ekipte seçim heyecanı yaşanacak. Cimbom'da bir yandan da başkan adayları transfer çalışmalarına başladı. İşte Galatasaray'ın hedefinde olan yıldız isimler....