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Röportaj
Galatasaray'ın transfer listesi şekillenmeye başladı! İşte hedefteki yıldızlar
Spor
18.04.2022, 14:25
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Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren sarı-kırmızılı ekipte seçim heyecanı yaşanacak. Cimbom'da bir yandan da başkan adayları transfer çalışmalarına başladı. İşte Galatasaray'ın hedefinde olan yıldız isimler....
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#Doğu Akdeniz
#HSK
#ekmek
#TBMM
#AB
#korucu
#marmara
#Evlilik
#esnaf
#kurye
#Teknik Direktör
#Portekiz
#Romelu Lukaku
#havalaanı
#ramazan kumanyası
#rekor
#Cemil Meriç
#Nicol Paşinyan
#kargo
#dere yatağı
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