banner38

Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı!

Genel 24.10.2022, 15:45
Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı!
1/14

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.