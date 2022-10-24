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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı!
Genel
24.10.2022, 15:45
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Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
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#esed
#Nijerya
#male
#oksijen gazetesi
#İlker Aksum
#Asla Gözlerini Kaçırma
#Aronya bitkisi
#Selen Seyven kimdir
#Buzlanma
#Crystal Palace
#Enflasyon
#yeni fotoğraf
#Valencia
#Sevil Candan
#Milli Savunma Bakanlığı
#Yalancı Damat
#Tel Abyad
#prim
#Ünal Özcan
#et restoranı
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