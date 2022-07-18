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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray'ın stoper hedefi belli oldu!
Spor
18.07.2022, 15:40
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak istiyor.
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#uzay
#vefat
#Rıdvan Dilmen
#çevre
#ekonomi
#Keşan ilçesi
#Trabzonspor
#Buzlanma
#savaş
#başkanlık
#emisyon
#Pelosi
#Gomis
#aşı
#Garry
#Cilvegözü Gümrük Kapısı
#mustafa tuna
#prim
#Hindistan
#GSK
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