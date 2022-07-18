banner38

Galatasaray'ın stoper hedefi belli oldu!

Spor 18.07.2022, 15:40
Galatasaray'ın stoper hedefi belli oldu!
1/17

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak istiyor.