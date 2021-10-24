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Galatasaray'ın rakibi deplasmanda dağıldı

Spor 24.10.2021, 23:45
Galatasaray'ın rakibi deplasmanda dağıldı
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakibi Lazio, Verona deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle döndü.