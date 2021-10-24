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Röportaj
Galatasaray'ın rakibi deplasmanda dağıldı
Spor
24.10.2021, 23:45
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakibi Lazio, Verona deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle döndü.
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#MTK
#rekolte
#Elma
#maaş ödemesi
#Tunadan Orhuna İpek Yolu Rallisi
#yediemin
#Bill Gates
#Temsilciler Meclisi
#final
#son durum
#Rıdvan Dilmen
#ispanyol
#şoför
#Ticaret Bakanlığı
#Hakem
#meyve
#Yeni Zelanda
#Bosna Hersek
#Köpek
#edirne