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Galatasaray'ın listesinde! İşte dönüş şartı

Spor 07.12.2021, 14:58
Galatasaray'ın listesinde! İşte dönüş şartı
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Çin'den ayrılma kararı alan ve G.Saray'ın da listesinde olan Cedric Bakambu, devre arasında Avrupa'ya dönecek...