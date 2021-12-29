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Galatasaray'ın gözde futbolcusuna Beşiktaş talip oldu!

Spor 29.12.2021, 14:05
Galatasaray'ın gözde futbolcusuna Beşiktaş talip oldu!
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Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu yıl Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.