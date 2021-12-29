GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Teknoloji
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Anketler
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray'ın gözde futbolcusuna Beşiktaş talip oldu!
Spor
29.12.2021, 14:05
1/9
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu yıl Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
Galatasaray'ın gözde futbolcusuna Beşiktaş talip oldu!
Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! "Göreve hazırım mesajı verdi"
Beşiktaş'tan yerli stoper atağı!
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı!
Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Yıldız golcü için çalışmalar başladı
Yeni Galeriler
Galatasaray'ın gözde futbolcusuna Beşiktaş talip oldu!
Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! "Göreve hazırım mesajı verdi"
Beşiktaş'tan yerli stoper atağı!
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'ndan kötü haber!
Bir dizinin daha fişi çekildi! Reyting kurbanı oldu
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
Kriminal inceleme ortaya çıkardı! PKK'ya yardım eden şahıs yakalandı
'Eşarbını yan bağlama' videosuyla sosyal medyayı sallayan Doğa Bekleriz konuştu
Başak Cengiz'i kılıçla öldüren cani için istenen ceza belli oldu
Meteorolojiden o il içim kırmızı kodlu uyarı
Popüler Haberler
Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona eriyor: Anlaşma sağlandı
2022'de memur ve emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak?
Rıdvan Dilmen: "O hoca Fenerbahçe'yi kaldıramaz"
Tamer Tuna ile 2,5 yıllık anlaşma
#Diagne
#32 mutasyonlu varyant
#Yeşil Bayrak
#IHA
#3 gün
#Tevfik Göksu
#Yeditepe Huzur
#Sessions
#Naz Elmas
#polemik
#Boşanma
#Hasankeyf
#Jadon Sancho
#Sebastian Frey
#Jack MA
#suç örgütü
#Çocuk Kütüphanesi
#Rafael Nadal
#Oslo
#hazmetme
Copyright © 2021
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
|
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
|
Çerez Politikamız
|
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#Diagne
#32 mutasyonlu varyant
#Yeşil Bayrak
#IHA
#3 gün
#Tevfik Göksu
#Yeditepe Huzur
#Sessions
#Naz Elmas
#polemik
#Boşanma
#Hasankeyf
#Jadon Sancho
#Sebastian Frey
#Jack MA
#suç örgütü
#Çocuk Kütüphanesi
#Rafael Nadal
#Oslo
#hazmetme
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam