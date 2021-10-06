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Galatasaray'ın genç yıldızına Alman talip

Spor 06.10.2021, 19:06
Galatasaray'ın genç yıldızına Alman talip
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Alman ligi takımlarından Wolfsburg 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna dahil edebilmek için çalışmalarını hızlandırdı.