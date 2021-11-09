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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray'ın genç yıldızı A Milli Takım'da
Spor
09.11.2021, 17:30
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Cengiz Ünder'in sakatlığının bulunmasıyla Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Keçiörengücü'nden transfer ettiği Barış Alper Yılmaz aday kadroya dahil edildi.
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#vefat
#Adana Demirspor
#koronavirüs
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Rıdvan Dilmen
#meyve
#Dolar
#abd
#Vedat Muriqi
#Boşanma
#UEFA Avrupa Ligi
#Bursaspor
#artış
#eş
#final
#Trabzonspor
#GS
#Zülfü Livaneli
#gazeteci
#deplasman taraftarı
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