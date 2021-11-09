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Galatasaray'ın genç yıldızı A Milli Takım'da

Spor 09.11.2021, 17:30
Galatasaray'ın genç yıldızı A Milli Takım'da
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Cengiz Ünder'in sakatlığının bulunmasıyla Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Keçiörengücü'nden transfer ettiği Barış Alper Yılmaz aday kadroya dahil edildi.