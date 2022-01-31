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Galatasaray'ın genç yıldız adayını Marsilya kaptı

Spor 31.01.2022, 17:37
Galatasaray'ın genç yıldız adayını Marsilya kaptı
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Galatasaray'ın zaman zaman A takım kadrosunda yer verdiği 18 yaşındaki yıldız adayı Bartuğ Elmaz Marsilya'yla anlaştı.