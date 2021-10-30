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Röportaj
Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi için planı ortaya çıktı
Spor
30.10.2021, 11:52
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Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray, yarın evinde konuk edeceği Gaziantep FK maçına odaklanmış durumda.
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#vefat
#Dolar
#Boşanma
#Vedat Muriqi
#meyve
#NATO
#abd
#koronavirüs
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Adana Demirspor
#Rıdvan Dilmen
#Zülfü Livaneli
#UEFA Avrupa Ligi
#Trabzonspor
#gazeteci
#eş
#final
#Bursaspor
#MSB