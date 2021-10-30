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Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi için planı ortaya çıktı

Spor 30.10.2021, 11:52
Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi için planı ortaya çıktı
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Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray, yarın evinde konuk edeceği Gaziantep FK maçına odaklanmış durumda.