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Galatasaray ile Beşiktaş yeniden karşı karşıya

Spor 15.10.2021, 17:43
Galatasaray ile Beşiktaş yeniden karşı karşıya
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Yaz transfer sezonunda çeşitli isimler için karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş bu kez de Kaan Ayhan için karşı karşıya geliyor. Fatih Terim'in futbolcunun babasıyla görüşeceği öğrenildi.