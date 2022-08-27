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Galatasaray iki yerli futbolcu için kolları sıvadı!

Spor 27.08.2022, 11:50
Galatasaray iki yerli futbolcu için kolları sıvadı!
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Mauro Icardi'nin transferi için yoğun uğraş veren Galatasaray, yerli rotasyonunu da genişletmek istiyor.