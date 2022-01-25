banner38

Galatasaray'ı yıkan haber! Gelmiyor

Spor 25.01.2022, 12:11
Galatasaray'ı yıkan haber! Gelmiyor
1/9

Galatasaray'da milli aranın verilmesiyle transfer hız kazandı. Sarı Kırmızılılar kaleci ve orta saha transferlerini bitirmek için yoğun çaba harcıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a transferde kötü haber geldi.