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Galatasaray, Ferdi Kadıoğlu'nu listeye ekledi

Spor 10.10.2021, 21:50
Galatasaray, Ferdi Kadıoğlu'nu listeye ekledi
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Henüz Fenerbahçe'yle sözleşme yenilemeyen Ferdi Kadıoğlu Galatasaray'ın da radarına girdi.