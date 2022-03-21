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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Arjantinli yıldızın peşinde!

Spor 21.03.2022, 15:25
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Arjantinli yıldızın peşinde!
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Transferde birçok kez karşı karşıya kalan ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Arjantinli yıldız için karşı karşıya….