banner38

Galatasaray'dan yılın transfer bombası!

Spor 15.08.2022, 16:25
Galatasaray'dan yılın transfer bombası!
1/23

Süper Lig'e Antalyaspor'u mağlup eden ardından Giresunspor'a karşı evinde şok bir yenilgi alan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.