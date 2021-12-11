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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray'dan transferde nokta atışı! 11 oyuncu...
Spor
11.12.2021, 14:03
1/7
UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray kasasını da doldurdu. Gruptan lider çıkarak direkt olarak son 16 turuna adını yazdıran sarı-kırmızılıların geliri 12 milyon euro'ya yaklaştı.
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#vefat
#midas
#Rıdvan Dilmen
#abd
#estetik
#meyve
#Dolar
#Vedat Muriqi
#Boşanma
#Bingöl Devlet Hastanesi
#GS
#gazeteci
#peron
#Galatasaray
#imaj
#Trabzonspor
#Cebir Okulları Kurtköy Kampüsü
#Öz Sağlıkİş Sendikası
#havalaanı
#Uluslararası Emmy Ödülleri
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