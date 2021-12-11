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Galatasaray'dan transferde nokta atışı! 11 oyuncu...

Spor 11.12.2021, 14:03
Galatasaray'dan transferde nokta atışı! 11 oyuncu...
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UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray kasasını da doldurdu. Gruptan lider çıkarak direkt olarak son 16 turuna adını yazdıran sarı-kırmızılıların geliri 12 milyon euro'ya yaklaştı.