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Galatasaray'dan Okan Kocuk hamlesi!

Spor 27.01.2022, 09:55
Galatasaray'dan Okan Kocuk hamlesi!
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Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından kiralık olarak GZT Giresunspor'a gönderdikleri Okan Kocuk'u geri çağıran Galatasaray, Karadeniz ekibinin engeliyle karşılaştı.