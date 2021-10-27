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Galatasaray'dan derbi sonrası Fırat Aydınus hamlesi! Büyük öfke

Spor 27.10.2021, 13:27
Galatasaray'dan derbi sonrası Fırat Aydınus hamlesi! Büyük öfke
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Galatasaray Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Sarı-kırmızılı takım, özellikle hakem performansına büyük tepki gösterdi. Aslan derbinin hakemi Fırat Aydınus için harekete geçiyor.