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Röportaj
Galatasaray'dan deplasman zaferi
Spor
24.10.2021, 01:04
1/9
Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes'i 92-85 mağlup ederek ligdeki 3. galibiyetine imza attı.
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#MEB
#TBMM
#Fahrettin Altun
#erdoğan
#Van
#Emine Erdoğan
#atama
#Recep tayyip erdoğan
#chp
#MSB
#cenaze
#gözaltı
#ceza
#MİT
#şehit
#başvuru
#Siirt
#yks
#Milli Eğitim Bakanı
#eylem