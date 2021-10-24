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Galatasaray'dan deplasman zaferi

Spor 24.10.2021, 01:04
Galatasaray'dan deplasman zaferi
1/9

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes'i 92-85 mağlup ederek ligdeki 3. galibiyetine imza attı.