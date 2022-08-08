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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray'dan çifte transfer bombası!
Spor
08.08.2022, 11:11
1/30
Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u Gomis'in attığı golle 1-0 mağlup eden Aslan'da yüzler gülüyor.
.
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#uzay
#fomo
#yekta saraç
#kaza
#İlker Aksum
#hasan şehy mahmud
#erkan kos
#vaka sayısı
#şehit
#Bursaspor Konyaspor bein sports izle
#Waasland-Beveren
#vefat
#d grubu
#bilim kuruku
#metin yener
#fetö
#deniz temizliği
#Haber Koordinatörü
#SMDK
#askerlik
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