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Galatasaray'dan çifte transfer bombası!

Spor 08.08.2022, 11:11
Galatasaray'dan çifte transfer bombası!
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Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u Gomis'in attığı golle 1-0 mağlup eden Aslan'da yüzler gülüyor.

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