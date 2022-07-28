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Galatasaray'dan Chelsea'li yıldızlara kanca!

Spor 28.07.2022, 15:10
Galatasaray'dan Chelsea'li yıldızlara kanca!
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Fransız futbolcu Leo Dubois'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılarda transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor.