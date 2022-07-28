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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray'dan Chelsea'li yıldızlara kanca!
Spor
28.07.2022, 15:10
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Fransız futbolcu Leo Dubois'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılarda transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor.
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#Yavuz Selim Kıran
#51 kişi
#vaka sayısı
#futbol
#d grubu
#fetö
#Eskişehir Hayvanat Bahçesi
#skandal
#estetik
#yırtık
#emisyon
#Prens Selman
#MTV
#Skechers
#Alipay
#eş
#Şırnak
#İstanbulkart için vize
#başkanlık
#Rıdvan Dilmen
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