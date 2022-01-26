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Galatasaray'dan bomba hamle! Fenerbahçe'nin eski golcüsü gündemde
Spor
26.01.2022, 11:43
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Süper Lig'in ikinci yarısında güçlü bir kadroya mücadele etmek isteyen Galatasaray'dan sürpriz hamle... Forvet hattına takviye için kolları sıvayan Sarı- Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü gündeme aldı.
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#Kadın Silüeti
#Enosis
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#Ken Hu
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#Rezan Epözdemir
#Türkiye Noterler Birliği
#Çelik yelek
#Kuzgun 7 bölüm sansürsüz izle
#köy yolu
#Başkent
#dolar-Euro
#Karaman
#Turkcell
#Abdulfettah el-Burhan
#Simge Barankoğlu
#Kuzgun
#Halka 11 bölüm izle
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