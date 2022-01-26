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Galatasaray'dan bomba hamle! Fenerbahçe'nin eski golcüsü gündemde

Spor 26.01.2022, 11:43
Galatasaray'dan bomba hamle! Fenerbahçe'nin eski golcüsü gündemde
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Süper Lig'in ikinci yarısında güçlü bir kadroya mücadele etmek isteyen Galatasaray'dan sürpriz hamle... Forvet hattına takviye için kolları sıvayan Sarı- Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü gündeme aldı.