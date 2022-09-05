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Galatasaray'dan 3 bomba birden!

Spor 05.09.2022, 15:45
Galatasaray'dan 3 bomba birden!
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Spor Toto Süper lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray transfer harekatına geri dönüyor. Yerli rotasyonunu arttırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan gündemine aldı.