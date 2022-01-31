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Galatasaray'da sürpriz transfer İtalya'dan!

Spor 31.01.2022, 09:26
Galatasaray'da sürpriz transfer İtalya'dan!
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Galatasaray Kulübü, 28 yaşındaki orta saha Erick Pulgar'ın kiralanması konusunda Fiorentina ile anlaştı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli orta saha için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği öğrenildi.