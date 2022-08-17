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Galatasaray'da stopere 4 aday birden!

Spor 17.08.2022, 14:50
Galatasaray'da stopere 4 aday birden!
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Orta alan ve forvet hattını çok önemli yıldızlarla takviyeler yapan Galatasaray stoper transferinde de artık son viraja girdi.