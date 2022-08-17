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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray'da stopere 4 aday birden!
Spor
17.08.2022, 14:50
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Orta alan ve forvet hattını çok önemli yıldızlarla takviyeler yapan Galatasaray stoper transferinde de artık son viraja girdi.
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#vefat
#Crystal Palace
#beveren
#çevre
#Radomic Antic
#rıza pekkutsal
#Enosis
#Dehşet
#vaka sayısı
#Hakem
#fomo
#prim
#havalaanı
#Buzlanma
#Yaprak Dökümü
#şehit
#Garry
#Şırnak
#Nursal Bilgin
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