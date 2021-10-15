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Galatasaray'da Ryan Babel'den transfer itirafı! 'Pişmanım'

Spor 15.10.2021, 09:51
Galatasaray'da Ryan Babel'den transfer itirafı! 'Pişmanım'
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Galatasaraylı Ryan Babel, İngiliz basınına verdiği röportajda kariyerinin en büyük hatasının Bundesliga'ya transfer olması olduğunu belirtti.