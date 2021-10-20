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Galatasaray'da o yıldız ile yollar ayrılıyor

Spor 20.10.2021, 17:10
Galatasaray'da o yıldız ile yollar ayrılıyor
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Galatasaray'da beklentilerin çok altında kalan ve teknik direktör Fatih Terim tarafından yönetime gönderilmesi için rapor verilen Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor.

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