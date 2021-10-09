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Röportaj
Galatasaray'da Luyindama için karar çıktı!
Spor
09.10.2021, 13:55
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Sarı kırmızılı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Christian Luyindama için son kararını verdi.
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#vefat
#Dolar
#Bingöl Devlet Hastanesi
#koronavirüs
#Adana Demirspor
#Bursaspor
#Boşanma
#Trabzonspor
#abd
#hınıs fasulyesi
#meyve
#UEFA Avrupa Ligi
#final
#Aydın
#Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu
#tokyo maratonu
#Orhan Miroğlu
#sürmene
#Janez Jansa
#koleksiyon