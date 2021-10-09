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Galatasaray'da Luyindama için karar çıktı!

Spor 09.10.2021, 13:55
Galatasaray'da Luyindama için karar çıktı!
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Sarı kırmızılı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Christian Luyindama için son kararını verdi.