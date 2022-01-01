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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray'da Kovid-19 depremi: Maçlar ertelendi
Spor
01.01.2022, 17:59
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Yapılan testler sonucunda Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 pozitif vaka çıktı.
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#koronavirüs
#Kibariye
#Makine İhracatçıları Birliği
#Formula 1
#Moldova
#Zülfü Livaneli
#yalanlama
#mahsur
#Filiz Ahmet kimdir
#AFAD
#genel seçim
#Rafael Nadal
#Banker Bilo
#Glass
#bilgisayar
#Turuncu kategori
#kitap
#Jack MA
#Boşanma
#Siri
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