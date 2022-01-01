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Galatasaray'da Kovid-19 depremi: Maçlar ertelendi

Spor 01.01.2022, 17:59
Galatasaray'da Kovid-19 depremi: Maçlar ertelendi
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Yapılan testler sonucunda Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 pozitif vaka çıktı.