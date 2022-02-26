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Röportaj
Galatasaray'da karar verildi! 5 futbolcu birden...
Spor
26.02.2022, 16:05
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Sezon başında kadrosunda gençleştirme operasyonu yapan ve yaklaşık 25 milyon Euro maliyetle yeni bir kadro kuran Galatasaray, buna karşın sahada istediği sonuçları alamadı.
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#kurul
#MHK
#Cerrah
#abd
#namaz
#Hayko Cepkin
#heyelan
#Nimet Abla
#yunus can
#Gebze Center
#Luka Modric
#Yaren Kepez
#GZT
#Kagawa
#reznikov
#cumhur
#burak kut
#Karadeniz Holding
#Tozkoparan İskender
#Sancak
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