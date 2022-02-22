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Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Sezon başında gelmişti

Spor 22.02.2022, 13:08
Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Sezon başında gelmişti
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Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'da, Olimpiu Morutan maç kadrosuna alınmamıştı.