Galatasaray'da iki ayrılık birden!
Spor 18.08.2022, 11:22
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Galatasaray, Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ı Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Sarıyer Spor Kulübü'ne 1 yıllık kiralık olarak gönderdiğini açıkladı.
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Galatasaray altyapısından yetişen genç oyuncuları Eren Aydın ve Işık Kaan Arslan'ı Sarıyer'e kiraladı.
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Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde,
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"Profesyonel futbolcularımız Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."
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21 yaşındaki Işık Kaan Arslan, stoperde görev yapıyor.
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