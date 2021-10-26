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Galatasaray'da hedef yine ocak, yine transfer

Spor 26.10.2021, 21:35
Galatasaray'da hedef yine ocak, yine transfer
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6 ile 8 numarayı aynı anda oynayacak bir ön libero almayı planlayan Galatasaray, bu transferi ocak ayında yapmayı planlıyor.

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