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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray'da flaş Seferovic gelişmesi!
Spor
19.09.2022, 14:45
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Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Galatasaray'ın ses getiren transferlerinden biri de Haris Seferovic olmuştu.
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#yekta saraç
#tercih
#abd
#başkanlık
#prim
#Crystal Palace
#Kral
#Usame bin Ladin
#tepki
#d grubu
#Burak Özçivit
#seb
#Mevlid
#Boşanma
#bilim kuruku
#marmaris
#Wimbledon
#yolsuzluk
#UEFA Avrupa Ligi
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