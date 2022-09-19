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Galatasaray'da flaş Seferovic gelişmesi!

Spor 19.09.2022, 14:45
Galatasaray'da flaş Seferovic gelişmesi!
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Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Galatasaray'ın ses getiren transferlerinden biri de Haris Seferovic olmuştu.